Okul Sporları Satranç Türkiye Şampiyonası yapıldı: ‘Korkularımızı böyle aştık’

Yayınlanma: 13.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2023 - 04:00

Organizasyonda Türkiye’nin 51 kentinden 138 okul takımı ve 7-17 yaş aralığındaki 706 sporcu mücadele etti. Organizasyonda, deprem bölgesinden gelen sporcular da yer aldı. Cumhuriyet deprem bölgesi Kilis’ten gelen sporcularla da konuştu.

Kilis’ten gelen 16 yaşındaki Azra Kızılaslan, “Okulumuz depremden dolayı hasar aldı. Farklı bir okula geçmek durumunda kaldık. Depremin etkisini atlatamadığımız için kurslarımıza devam edemedik bir süre. Kafamızdaki depreme dair sorunlardan satranç oynayarak uzaklaştık. Satranç oynarken korkularımız aşıyor gibiydik” dedi. 16 yaşındaki Betül Dağ da “Satraç oynayarak sorunlarımızı unutuyorduk” ifadelerini kullandı. Bir süre okullarına gidemediklerini belirten 15 yaşındaki Meryem Savaş, “Korkularımız yerine satrancı düşünmek bu dönemde iyi geldi” diye konuştu.

15 yaşındaki Meltem Nazlı Özdemir ise “Deprem korkumuzu satranç bir nebze de olsa unutturuyordu. Arkadaşlarımızı tekrar görmek bizim için en büyük mutluluk olmuştu” dedi. Gelecek planlarından bahseden Özdemir, “Ben antrenör olmak istiyorum. Gelecekte satrancı çocuklara öğretmek ve adımı duyurabilmek istiyorum” dedi.