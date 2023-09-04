'Okula uyum' haftası başladı: İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik yüzde 49’u geçti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı.
Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu.
DURMA NOKTASINA GELDİ
Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 49’u geçti. Topkapı Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi. Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü.
Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘2012 yılından beri…’
- Ek MTV kararına itiraz edilebilir mi?
- Tohumları kanserin baş düşmanı!
- Kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
- CHP’li vekil Ankara’da adaylığını duyurdu
- Finalde TRT skandalı... Tarihi maçı izleyemedik!
- Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'Ebrar Karakurt' tepkisi!
- Ceylan Ertem’den Serdar Ortaç projesine sert sözler!
- Danışman krizine ilk açıklama!
- Final maçı dev ekranlardan yayınlanacak!