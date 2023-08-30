Buğra Gökce duyurdu: Taksicinin trafikteki skandal görüntülerine yaptırım!
Taksim’de taksicinin akan trafikte aracını sağa çekip idrarını yaptığı görüntüleri üzerine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce bir açıklama yaptı. Gökce taksiciye yaptırım uygulandığını duyurdu.
Bir taksi şoförünün, İstanbul Taksim’de akan trafikte aracını sağa çekip duvara idrarını yaptığı görüntüler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce sosyal medya hesabından, söz konusu olayla ilgili bir açıklama yaptı.
“TRAFİKTEN MEN EDİLDİ”
Gökce’nin ilgili açıklaması şu şekilde:
“Toplum içinde ahlaka aykırı davranışta bulunan şahsa TUDES kapsamında işlem yapılmış, toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz iptal edilmiştir.
Ayrıca araç Emniyet birimlerine bildirilmiş ve trafikten men edilmiştir.
2022 yılında 80 bin 288 şikayet kapsamında yaptırım uyguladık. Denetimlerimiz artarak sürüyor. Ancak kalıcı çözüm için hem taksi sayısını hem de kalitesini arttıracak projelerimizin kabul edilmesi gerektiği açık.
İstanbullular kaliteli ve güvenli hizmeti hak ediyor. Bu hedefe ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
??Toplum içinde ahlaka aykırı davranışta bulunan şahsa TUDES kapsamında işlem yapılmış, toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz iptal edilmiştir.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) August 30, 2023
Ayrıca araç Emniyet birimlerine bildirilmiş ve trafikten men edilmiştir.
2022 yılında 80 bin 288 şikayet kapsamında yaptırım… https://t.co/vn92VJ5Lsf
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