Okulda öğretmenden öğrenciye şiddet iddiası: 'Yere yatırıp karnına bastırdı'

Yayınlanma: 07.03.2025 - 16:27

Güncelleme: 07.03.2025 - 16:27

Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda iddiaya göre, 4. sınıf öğrencisi A.Y. ile 3. sınıftaki bir arkadaşı arasında top oynarken tartışma çıktı. Durumu öğrenen sınıf öğretmeni H.E.C., okul koridorunda yakaladığı A.Y.’yi çenesinden tutarak yere yatırdı, ardından ayağıyla karnına bastırarak darbetti.

Okul çıkışında oğlunun yüzünde ve kolunda morluklar fark eden anne Yaşar Yılmaz, sınıf arkadaşlarından durumu öğrenerek hastaneye götürdü. Darp raporu alan anne, öğretmen hakkında polis, CİMER ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu.

ANNE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Anne Yaşar Yılmaz, "3'üncü sınıf öğretmeni H.E.C., oğlumu koridorda herkesin içerisinde, bütün sınıfın önünde kulağından çekerek, çenesinden tutarak yere yatırmış. Bunu çocuğumu okula almaya gittiğimde sınıf arkadaşlarından duydum. Çocuğuma sordum, o da doğru olduğunu söyledi. Öğretmenle görüşmeye okula girdim ama kendisini bulamadım. Telefon numarasını buldum. Kendisi telefonda bana çok rahat bir şekilde yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Neden yaptığını sorduğumda, 'Çocuk çok şımarıklık yapıyordu. Çok kavga ediyordu' diye cevap verdi. Tabii ki çocuk şımarıklık yapabilir. Ama öğretmenin yaptığı açık açık şiddet. Böyle bir şey yapılmamalıydı. Öğretmeni tanımam bile. Yüzünü 1- 2 defa gördüm, aramızda bir sorun yok. Bu durumu okul idaresi ile konuştuğumuzda kendisini çağırıp sorduklarını ve yaptığını kabul ettiğini söylediler. Böyle bir durumu çocuğuma yaptırmam ve kabullenemem. Çocuğumu alarak hastaneye gittik. Darp raporu aldık. Polise giderek öğretmenden şikayetçi olduk. CİMER'e yazdım. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldum. Öğretmen hakkında hukuki işlemlerin yapılmasını istiyorum" dedi.

"ÇOCUĞUMU YERE YATIRIP KARNINI ÇİĞNEMİŞ"

Oğlunun sol kolunda morarma olduğunu, öğretmenin çenesini sıkıp, birkaç da tokat vurduğunu aktaran anne Yılmaz, "Tutup yere yatırmış. Ayağı ile çocuğumun karnını çiğnemiş. Bastıra bastıra çiğnemiş. Çocuğum bu baskı ile tuvaletini yapmış. Bunu bile çocuğum söyleyemedi. Hastanede ultrason çektirirken pantolonunun ıslak olduğunda gördük. Çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Konuşma bozukluğu mevcut. Psikiyatri ve konuşma terapi merkezinde tedavisi devam ediyor. Bu olay sonrası çocuğum korkudan 1-2 sene geriye gitti. Çocuğum şimdi okula gitmek istemiyor. Biz de zamanında öğrenciydik. Bir öğretmen, düşmanının çocuğuna böyle yapmaz. Vicdana ters bir durum. Şiddetle bu durumu kınıyorum. Çocuklar şiddet görmesin" diye konuştu.

A.Y. ise "Koridorda öğretmen beni aldı yere yatırdı, çiğnedi. Kolumu sıktı ve tokat attı. Bütün sınıfın önünde beni tartakladı. Bu yüzden okula gitmek istemiyorum" dedi.