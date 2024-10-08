Okulda silahla ‘şakalaşan’ müdüre dava

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan eski 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu’nun müdürü Mustafa Yıldırım hakkında “silahla tehdit” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından dava açıldı.

Okulda silahla ‘şakalaşan’ müdüre dava
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Mert Öner
Yayınlanma: 08.10.2024 - 04:00

Davanın ilk duruşması 10 Eylül’de görüldü. Duruşma, tanıkların getirilmesi, okulun kamera kayıtlarının istenmesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden soruşturmanın detaylarının öğrenilmesi için 17 Ekim’e ertelendi.

Yıldırım hakkında geçen yıl babasının ruhsatlı silahıyla okul içerisinde “şakalaştığı”, öğrencileri mensubu olduğu tarikatlara yönlendirdiği ve kadın öğretmenlere cinsiyetçilik yaptığı iddiasıyla Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmıştı.

Kademe düşürülme cezası alan Yıldırım 25 Aralık Ortaokulu’na öğretmen olarak atanmıştı.

Tayinini isteyen Yıldırım’ın, Bağlarbaşı Anadolu Lisesi’ne din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.


Etiketler: #silah #Müdür #Milli Eğitim Müdürlüğü

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