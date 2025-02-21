Okulda skandal! Temizlik görevlisi öğrenciye tacizden tutuklandı
Samsun’da bir lisede görevli temizlik görevlisi aynı okulda 14 yaşındaki kız öğrenciyi elle taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesindeki bir lisede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, aynı lisede temizlik görevlisi olarak çalışan H.A.(31) okulda 14 yaşındaki kız öğrenciyi elle taciz ettiği iddia edildi.
Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan H.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Polisteki sorgulanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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