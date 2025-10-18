Okulda skandal uygulama! Yemekhaneden yiyemeyen öğrencilere sokakta yemek!

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Gazipaşa Ortaokulu’nda öğrenciler, öğle arası yemeklerini hijyenik olmayan koşullarda sokakta yemek zorunda kalıyor. İddiaya göre, okul yemekhanesinde yalnızca ücretli yemek alan öğrenciler içeriye alınırken, evden yemek getiren öğrencilere hem yemekhanede hem de sınıflarda yemek yeme izni verilmiyor.

Yemek saatlerinde okul bahçesi, kaldırım kenarları, banklar ve taşlar öğrencilerin yemek yediği alana dönüşüyor. Öğrenciler, “Evden getirdiğimiz yemekleri yemekhanede yiyemiyoruz. Sınıflarda da oturmamıza izin verilmiyor. Sadece ücretli yemek alanlar içeriye giriyor. Yağmur yağdığında bazen sınıflara alıyorlar ama çoğu zaman dışarıda yemek zorundayız” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Veliler ise özellikle yağmurlu ve soğuk havalarda durumun daha da zorlaştığını belirterek, “Herkesin okuldan yemek alma imkânı yok. Çocuklarımız sokakta, sağlıksız koşullarda yemek yiyor. Bu hem sağlık hem güvenlik açısından riskli” sözleriyle tepki gösterdi.

Aileler, evden yemek getiren öğrencilerin de yemekhaneyi kullanabilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Konuya ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğü’nden henüz bir açıklama yapılmadı.