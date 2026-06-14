‘Okulda tarikat istemiyoruz’ demek suç değil

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) genel eğitim sekreteri ve sınıf öğretmeni Serkan Bebek hakkında, ÇEDES projesine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında velilerle toplantılar düzenlemesi ve okul önünde “Okul önünde uyuşturucu, okul içinde tarikat istemiyoruz” başlıklı yapılan basın açıklamasına katılması nedeniyle kınama cezası verilmişti. Bebek’in açtığı davada Bursa 3. İdare Mahkemesi cezanın iptaline karar verdi. İdare

nin karara yaptığı istinaf başvurusu da Bursa Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından reddedilerek karar kesinleşti. Mahkeme, kararında “Söz konusu eylemler şiddet, hakaret veya kamu düzenini bozucu nitelikte olmayıp sendikanın belirli bir eğitim politikası ve projeye karşı görüşünü açıklamasına yönelik etkinliklerdir” dendi.

TÖBSEN Marmara Bölge Avukatı Kemal Özgür Yetkin, mahkeme kararının sendikal hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli olduğunu belirtti. Bebek de “Sendikal faaliyet yaptığım, laikliği savunduğum, ÇEDES projesinin psikolojik ve pedagojik zararlarını anlattığım için sürgün edildim. Bu karar benim için yok hükmündedir. Dost ve düşman bilsin ki mutlaka kazanacağız” dedi.