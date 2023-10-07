Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail, öldü
Aksaray'da okulda yemek sırasında beklerken aniden fenalaşan 5. sınıf öğrencisi İsmail Bozlak (10), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bozlak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Aksaray'da dün saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 11. Bulvardaki Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu’nda İsmail Bozlak, okulun yemekhanesinde öğle yemeği için sırada beklerken bir anda yığıldı.
ÇOCUK KURTARILAMADI
Öğretmenleri ile okuldaki hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail Bozlak, ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Bozlak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İsmail Bozlak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü de İsmail Bozlak için taziye mesajı yayınladı.
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