Okulda yemek yiyen 25 öğrenci hastanelik oldu!

5.12.2025 21:16:00
Haber Merkezi
Şanlıurfa'da bir ilkokulda yemek yiyen 25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da Beyaz Kuyu İlköğretim Okulu'nda kaşarlı sandviç ve tost yediği beliritlen 25 öğrenci, hatsaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA ZEHİRLENME VAKASI

Gazeteci Mehmet Yetim'in haberine göre; öğle saatlerinde merkeze bağlı Beyaz Kuyu Köyü'nde bulunan Beyazkuyu İlköğretim Okulu'nda verilen kaşarlı sandviç ve tost yiyen 25 öğrenci, rahatsızlandı.

25 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı gözlem altında tutuldukları belirtildi.

Öte yandan 25 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

