Okuldaki 'maket mezar' paylaşımını vali de beğenmiş: TÖB-SEN'den açıklama!

Yayınlanma: 25.02.2024 - 18:53

Güncelleme: 25.02.2024 - 18:53

Proje kapsamında Kars Merkez İmamhatip Orta okulu'na, öğrencilere “sabır” konusunu anlatmak için mezar maketi kuruldu. Çocuklardan “yaşamını yitiren anneleri için ağıt yakması” istendi.

Okulun sosyal medya hesabından yayımlanan görüntüler tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Kars Valisi Ziya Polat'ın da söz konusu paylaşımı beğendiği ortaya çıktı.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) konuya ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. ÇEDES projesini değerlendirirken yalnızca eğitim bilimi ve pedagojik açıdan değerlendirmenin eksik olacağına dikkat çekilerek asıl sorunun iktidarın düşünen, sorgulayan ve eleştiren nesiller yetiştirmek yerine, biat eden nesiller yetiştirmek istediğine vurgu yapıldı. Açıklamada ÇEDES projesinin laiklik ve cumhuriyet karşıtı bir uygulama olduğuna vurgu yapıldı.





ÇEDES PROJESİNDEN VAZGEÇİLSİN

Açıklamada şu ifadelere yer veridli: "Bu adım aynı zamanda başka inanç ve mezhep sahibi velileri yok sayma, tek din tek mezhep dayatması olarak algılanmalıdır.



Son olarak Kars Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda ÇEDES projesi kapsamında 'sabır' konusunu işlemek için okulda maket mezar kuruldu.

Bu etkinlik kapsamında bir öğrencinin maket mezar başında ağıt yaktığı görüldü. Okulun sosyal medya hesabında şu açıklamalar yapılıyor: "ÇEDES projesi değerler kulübü ocak ayı sabır temalı etkinliğimiz gerçekleştirilmiştir. Öğrencimiz vefat eden annesine özlemini sabır temasıyla sahnelemiştir."

Sosyal medya hesabından paylaşılan videoyu Kars Valisinin de beğenmesi maalesef devletin birçok kademesinin anti laiklik uygulamalarına karşı örgütlü biçimde davrandıklarını gösteriyor.

Ayrıca 'Okullarda bir öğün yemek ücretsiz olsun' çağrısını yanıtsız bırakan iktidar Diyanetin dayattığı ÇEDES projesi kapsamında okullarda 'askıda simit' uygulamasını destekliyor.

Osmaniye’de ÇEDES kapsamında birçok okulda askıda simit uygulamasının başlatıldığı görülmüş yine Ankara’da da bir okulda kantine “askıda simit” standı kuruldu.



Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) kapsamında öğrenciler camilere götürülüyor ya da din görevlileri okullara gelerek çeşitli konularda seminerler veriyor.

Yine ÇEDES kapsamında öğrencilere müfredat dışı uygulamalar da yaptırılıyor. Bunların en yaygın olanlarından biri de cami temizliği. Tekirdağ ve Batman’da öğrencilere cami temizletildiğini ve bazı okullarda da öğrencilere mezar temizliği yaptırılmasını gündeme gelmişti.

Rize'de Ardeşen Seslikaya Ortaokulu öğrencilerine de ÇEDES kapsamında cami temizliği yaptırıldı. Muş Bulanık’ta da Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden camide temizlik yapmaları istendi.



Çocuklarımıza nasıl yaklaşılacağını bilmeyen, eğitim biliminden pedagojiden yoksun kişileri okullara sokmak, özellikle soyut düşünce çağına girmemiş küçük çocuklar için ‘ölüm-yaşam, günah ve ceza’ gibi soyut kavramlara maruz kalmak, travmatik etkileri beraberinde getirecektir.

Anayasa başta olmak üzere eğitimle ilgili yasa ve yönetmeliklerle aykırılıklar taşıyan, laik eğitim ile adı aynı cümle içinde dahi geçemeyecek olan bu protokol derhal iptal edilmelidir. Çocuklarımızın eğitim almak için geldikleri okullarda, böylesi laiklik karşıtı ve kendilerini manen ve fiziken güvencede hissetmeyecekleri hiçbir uygulamaya izin verilmemelidir.



Siyasi iktidar ÇEDES projesi ile çocuklar ve gençlerin eğitimini araçsallaştırarak çocuklarımızı ve gençlerimizi Diyanet'e teslim etmektedir. Bu uygulama okulların Diyanetin arka bahçesi haline getirilmesi ,laik eğitimden vazgeçilmesi, dini eğitime geçilmesi için atılan somut bir adımdır."