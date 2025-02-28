Okullara ‘ramazan etkinlikleri’ yapılması için yazı gönderilmesine eğitimcilerden tepki: Çocuklara dayatma

Yayınlanma: 28.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2025 - 04:29

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimi dinselleştirme politikalarında yeni bir adım daha attı. İstanbul’da bulunan bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlerine okulda ramazan ayında yapılacak etkinliklerle ilgili yazı gönderdi.

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine gönderilen mesajda “Kıymetli müdürlerimiz, ramazan ayının manevi iklimini okullarımızda yaşatma adına yapılabilecek etkinlikler paylaşılmıştır. Etkinlikleri özelden paylaşılmasını rica ederim” ifadeleri kullanıldı. ‘

AMAÇ FİŞLEMEK’

Yapılabilecekler ise şöyle listelendi: “Ramazan sokağı köşesi oluşturulması, her güne bir ayet, bir hadis bir sahabe tanıtılması, seminer, iftara davet etmek, iftara katılmak, teravih için camilere yönlendirme ve cami ziyaretleri, zorlanmadan oruç tavsiye edilmesi, çizelge tutulması sonunda da başarı belgesi verilmesi, tekne orucu uygulaması yapılması, Filistin Gazze ve ülkemizdeki fakir ve yetimler için ramazan kumanyası.”

Eğitim-İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş, AKP’nin ramazan ayındaki etkinlikleri “siyasi şova” dönüştürmek istediğini ifade ederek “Kadıköy ilçe milli eğitim müdürü okul müdürlerine WhatsApp üzerinden ramazan ayı boyunca yapılacaklar listesi gönderdi. Bu listede öğrencilere tekne orucu tutturulması gerektiği söyleniyor. Çocuklarımızın çoğu zaten okullara aç gidiyor. Biz ısrarla devletin okullarda çocuklarımıza en azından bir öğün sağlıklı yemeği ulaştırması gerektiğini savunurken, çocuklarımızın ekonomik koşulların kötülüğünden dolayı okullarımıza aç geldiğini tespit edip, bunu eleştirirken. Ne yazık ki okulda yemek yememeleri, oruç tutmaları gerektiği yönünde baskı yapılıyor. Oruç tutmayan öğrencileri de fişlemek amacıyla oruç çizelgesi oluşturmaları gerektiği söyleniyor” dedi.