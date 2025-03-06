Van'da okullarda öğrenci ve velilerden ramazan kolisi istediler: 'Her yıl aynı istismar yaşanıyor'

Yayınlanma: 06.03.2025 - 13:48

Güncelleme: 06.03.2025 - 13:48

Kızılay Van Şubesi tarafından yollanan resmi yazıyla Van’da bulunan bütün okullarda veliler ve öğrencilerin "ramazan kolisi" hazırlayarak okul yönetimlerine teslim edilmesi istendi. Kızılay logosuyla hazırlanacak koliler için bazı velilere ulaşan talep listelerinde "boykot ürünü" olmamasına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı. Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, "Her ramazanda bu istismar durumu yaşanıyor. Özellikle AKP'ye yakın tarikat, cemaat ve vakıflarla proje protokoller üzerinden bu yardım kolileri toplamaya çalışıyorlar. Bir din istismarı üzerinden bunu yürütmeye çalışıyorlar. Toplanan yardımların ne şekilde kimlere, kimler aracılığıyla dağıtıldığı da çok net değil" dedi.

Kızılay Van Şubesi, "Ramazan’da Paylaşım ve Dayanışma: Gıda Kolisi Kampanyası" projesi kapsamında okullara yolladığı resmi yazıyla öğrenci ve velilerin ramazan kolisi hazırlayarak okul yönetimlerine teslim etmesini istedi. Kızılay Van Şube Başkanı Mehmet Uğur Demiroğlu’nun imzasıyla yollanan yazıda projenin amacına ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

“Bu proje, Ramazan ayı boyunca öğrencilere yardımlaşma ve dayanışma bilinci kazandırmayı amaçlamaktadır. Kızılay öncülüğünde düzenlenecek, ihtiyaç sahipleri için en fazla gıda kolisi hazırlayan okul birinci seçilecektir. Öğrenciler ve veliler, belirlenen temel gıda malzemelerini getirerek dayanışma hareketine katılacak ve topladıkları yardımları Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaktır.”

AİLELER TARAFINDAN HAZIRLANAN KOLİLERE KIZILAY ETİKETİ

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullara ulaştırılan yazılarda, koli içeriğine ilişkin örnek bir liste paylaşılırken aynı zamanda kolilerin Kızılay etiketiyle paketlenmesi gerektiği belirtildi.

BOYKOT ÜRÜN UYARISI YAPILDI

Bazı okullarda Kızılay Van Şubesi'nin resmi yazısı yerine isimsiz listeler dağıtarak şu nota yer verildi: “Getirilecek ürünlerin boykot ürünü olmamasına dikkat edilmesi gereklidir.”

EN ÇOK KOLİ HAZIRLAYAN OKULA BİRİNCİLİK

Bunun yanı sıra en fazla koli hazırlayan okulun birinci seçileceği ve kendilerine Kızılay bayrağı hediye edileceği belirtildi. Son olarak yazıda birinci olan okulda, özel bir ekinlik düzenleneceği belirtildi.

“HER RAMAZANDA BU TÜR İSTİSMARI GÖRÜYORUZ''

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, şunları söyledi:

“Valilik onaylı, Kızılay üzerinden okullara gönderilen bir proje çalışması vardı. Çocuk harçlıklarıyla ramazan yardım kolileri toplaması ve bu yardım kolileri toplandıktan sonra üzerine Kızılay'ın etiketinin yapıştırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına dair bir proje olduğu söylendi. Ancak içerisinde başka şeyler de var. İşte boykot ürünlerinin alınmaması, en çok yardım toplayan sınıfın bu noktada ödüllendirileceğine dair bir proje yani bunu iki açıdan değerlendirmek lazım. Birincisi hem Kızılay üzerinden değerlendirmek lazım, Kızılay en son Maraş depreminde çok net olarak hatırlıyoruz. İşte çadırları sattıkları, yardım malzemelerinin çoğunu satması üzerine hatırlıyoruz Kızılay'ı. O zaman Maraş depreminden mağdur olan binlerce on binlerce yurttaşa destek götürmediğinden çok geç oraya gitmesinden tanıyoruz. Bu anlamda Kızılay’ın güvenirliliği bizim açımızdan yok.

Bir başka durum ise her ramazanda bu istismar durumu yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, özellikle AKP'ye yakın tarikat, cemaat ve vakıflarla proje protokoller üzerinden bu yardım kolilerini toplamaya çalışıyorlar. Bunları okullara sokmaya çalışıyorlar. Bir din istismarı üzerinden bunu yürütmeye çalışıyorlar. Toplanan yardımların ne şekilde kimlere, kimler aracılığıyla dağıtıldığı da çok net değil. Yani bu yardımlar bir siyasi parti adına mı götürülüp dağıtılıyor? Bu bir tarikat adına mı götürüp dağıtılıyor? Bu da net değil."

"ÇOCUKLARIN CEBİNDEKİ VARSA ÜÇ BEŞ KURUŞA GÖZ DİKTİ''

Ayrıca zaten çocuklar okullarda temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Milli Eğitim uzun yıllardır çocukların okula aç gidip gelmesine dair bir tedbir almıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik herhangi bir çalışma yürütmüyor. Üstüne üstlük böyle durumlarda da yine çocukların cebindeki varsa üç beş kuruşa göz dikiyor. Bizler Milli Eğitim’den şunu bekliyoruz. Öncelikle okullarda kaç çocuk aç gidip geliyor. Temel ihtiyaçlarını kaç çocuk karşılayamıyor. Bu çocuklar ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için kaçı okuldan kopuyor? Kaç çocuk işçisi var Van’da? bu çocuk işçilerinin tekrardan eğitime katılması için herhangi bir çalışmaları var mı? Bunları üzerinde bir açıklama yapıp çalışma yürütmesi gerekirken sürekli okullara yardım kampanyası adı altında tarikatlar, cemaatleri, vakıfları, dernekleri sokması çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Din istismarı üzerinden çocukların bu duygularını veli ve ailelerin bu duygularını istismar ederek birilerine rant sağlamak peşinden vazgeçmelerini bekliyoruz. Velilerimiz ve ailelerinden de bu noktada hiçbir beklentimiz çocukların böyle durumları alet etmemeleri, mutlaka hepsi bu konuda bir dini hassasiyetleri vardır bir destekte bulunmak istiyorlardır ama birliğin desteğin en doğrusu gizli yapılarıdır. Yine de her şekilde istedikleri alanda desteklerini verebilirler ama böyle nereye gideceği, nereden geldiği belli olmayan kurumlar üzerinden bunu yapmamalarını öneriyoruz."

“AİLELERİN ÇOĞU ZATEN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIYOR''

Ailelerin çoğunun zaten temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Atabay, "Ramazan dönemlerinde fitre, zekat, kumbara üzerinden yardım kolileri üzerinden bir şeyler yürütmeye çalışıyorlar ve fakirden alıp daha fakire vermek üzerinden bir mantık oluşturmuşlar" dedi.

İHH'nın kumbara projesinin de aynı mantıkla değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Atabay, "Daha önce silah ticaretinde, Suriye'ye silah gönderme muhabbeti üzerine ismi geçen sözde bir dernek kuruluş, iktidarla göbek bağıyla bağlı olan bir sendika ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın logolarının da olduğu bir kumbara okullara getirilip bırakılıyor. Burada işte bir destek kampanyası oluşturduklarını söylüyorlar" diye konuştu.