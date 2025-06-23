Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda düzenlenen karne töreni sonrasında kameraların karşısına geçti. "Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı"nda konuşan Bakan Tekin, eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Okullarda serbest kıyafet uygulaması kalkıyor mu? Okullarda yeniden forma mı giyilecek?

OKULLARDA SERBEST KIYAFET UYGULAMASI KALKIYOR MU?

Bakan Tekin, "Bir başka husus, önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak." diye konuştu.