Okulların açılmasının ilk gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:37

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam Kavs¸agˆı Bugˆralar Köprüsü İstanbul istikameti derz onarım çalışmaları nedeniyle sağˆ şerit trafiğe kapatılmış¸ olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Selimpas¸a Kavs¸agˆı-Mahmutbey Gişeler arasında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

I·zmir-Çes¸me Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağˆ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım 2 ve 3. şeritlerden sürdürülüyor.

Fethiye-Sögˆüt yolunun 0-9 kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yolundan devam ediyor.

Trabzon-Gümüs¸hane yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş¸ yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş¸ yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elazıgˆ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-(Kangal-Gürün ayrımı) Devlet yolunun 48 ile 54. kilometreleri arasında devam eden sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri bekleniyor.

Kayseri-Pınarbas¸ı yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri-Pınarbas¸ı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.