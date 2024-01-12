Öküzcüoğlu: Projelerin yüzde 65’i bitti
Üreticileri ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Yurttaşa zarar verecek hiçbir işin altına imza atmadım. Beş yıl önce verdiğimiz vaatlerin yüzde 65’ini yerine getirdik. Yüzde 35’i kaldı” diyerek yeni projelerin müjdesini verdi.
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Üzüm kenti Manisa’da bağ budama ve ip germe işlemleri devam ederken Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu işçileri ziyaret etti.
Kent için çalışmaya devam edeceklerini belirten Öküzcüoğlu, “Alaşehir Belediyesi’ne zarar verecek hiçbir işin altına imza atmadım, atmam. Beş yıl önce verdiğimiz vaatlerin yüzde 65’ini yerine getirdik. Yüzde 35’i kaldı. Beş yıl daha hakkımın olduğunu düşünüyorum. Sizler de destek verirseniz bir dönem daha sizinle çalışmak istiyoruz” dedi. Bağlarda çalışan işçiler de ziyareti nedeniyle Öküzcüoğlu’na teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Öküzcüoğlu, budama işçilerine bere ve çakmak, ip bağlayan kadın işçilere de poşu hediye etti.
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