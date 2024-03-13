Okyanus Koleji’nde yine mobbing iddiası
Özel sektörde çalışan öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi ve çalışma koşullarının düzeltilmesine ilişkin istekleri sürüyor.
Öğretmenlerin mücadeleri devam ederken okul yönetimleri tarafından baskılar artıyor. Okyanus Koleji’nde çalışan öğretmenler, geçen günlerde yönetime isteklerini yazılı olarak dile getirmiş, dönüş olmadığı takdirde eyleme geçeceklerini duyurmuşlardı. Öğretmenler, olayın ardından yaptığımız “Okyanus Koleji öğretmenleri yönetime taleplerini iletti: Dönüş olmazsa eyleme geçecekler” başlıklı haberin ardından okul yönetimince baskının artırıldığını iddia etti. Öğretmenler ayrıca Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Okyanus Kolejleri’yle ilgili yayımladığı bir videoyu beğenmeleri nedeniyle yönetim tarafından takip edilmeleri için talimat verildiğini öne sürdü.
‘GÖZ HAPSİNE ALINDILAR’
Okyanus Koleji’nden ismini vermek istemeyen bir öğretmen konuyla ilgili Cumhuriyet’le konuşarak “Yaşanılanların gündeme gelmesinin ve sizin haberleştirmenizin ardından yönetimce ağır mobbinge uğradık. Bu eylemleri yürüten öğretmenler olarak kimliğimizi gizlemeye çalışıyoruz, fakat bizi bulmak için çabalıyorlar. Paylaşılan söz konusu videoyu beğenen öğretmenlerin isimleri idarecilere verilerek bu kişilere dikkat edilmesi için talimat verilmiş” dedi. Konuya ilişkin iddiaları sorduğumuz Okyanus Koleji yönetimi ise öğretmenlere baskı kurulması veya isim belirlenmesi gibi iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
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