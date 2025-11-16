Olay anı kamerada... Kazaya müdahale eden trafik polisine motosiklet çarptı!

Olay, 13 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde Altıntepe D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polisleri, bölgede yaşanan bir kazaya müdahale ederek yolu trafiğe kapattı.

Buna rağmen sol şeritten ilerleyen Bahadır Ç.'nin kullandığı 34 NYJ 968 plakalı motosiklet, kendisini durdurmak için önüne çıkan trafik polisine hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan trafik polisi ve motosikletli yaralandı. Aynı dakikalarda karşı şeritte yardım için duran bir motosiklet sürücüsüne ise arkadan gelen başka bir motosiklet çarptı.

İlk kazada yaralanan trafik polisi ve motosikletli Bahadır Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik polisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.