Olay yerine giderken kaza yaptılar: 4'ü polis 5 yaralı!

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendirmek için olay yerine giden Mehmet U. idaresindeki polis aracı ile Bülent Y. idaresindeki otomobil, Kahta ilçesi Girne Mahallesi Diyarbakır Yolu üzerinde yeni yapılan kavşakta çarpıştı.

4'Ü POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerden polis memuru Mehmet U. ile ekip aracında bulunan polis memurlarından İsa Ö., Yunus A., komiser Umut A. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Müslüm Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan İsa Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 1’i ağır toplam 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında yaralanan polislerin Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde görev yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.