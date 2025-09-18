Olaylı 'Galatasaray-Fenerbahçe derbisi' davası 13 Kasım’a ertelendi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin, aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması dün İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davada karar çıkmadı. Bir sonraki duruşma 13 Kasım 2025 saat 14.30’a ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık" suçlarından 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.