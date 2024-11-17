Ölçü almak için çıktığı çatıda elektrik akımına kapıldı
Düzce'de ölçü almak için çıktığı çatıda elektrik akımına kapılan kişi öldü.
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde çıktığı evin çatısında yüksek gerilim hattına çarparak elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
İlçede çatı tamiri ve oluk işleri yapan Kudret Y., Çamlıbel köyünde ölçü almak için çıktığı tek katlı evin çatısında yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Kudret Y, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kudret Y'nin cenazesi, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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