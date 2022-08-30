Öldüğü 5 gün sonra fark edildi, özel tabut ile taşındı
Elazığ’da 69 yaşındaki şahıs yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yaşlı adamın ölümü, gelen kokular üzerine komşularının polise haber vermesiyle ortaya çıktı. 300 kiloluk şahsın cansız bedeni, özel hazırlanan tabut ile morgdan çıkarıldı ve pikap ile mezarlığa taşındı.
Kendisinden bir süredir haber alınamayan Hüseyin Ergül’ün (69) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, alınan iznin ardından sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi. Eve girin ekipler, Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaştı.
Yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen Ergül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu sırada, yaklaşık 300 kilo olan Ergül için özel bir tabut ve taşınması için pikap hazırlandı. Otopsisinin ardından özel tabuta konan cenaze, pikap ile defnedilmek üzere Asri Mezarlığına götürüldü.
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