Öldürdüğü hamile köpeği traktörün arkasında sürükleyen şahıs 'serbest' bırakıldı

Tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile köpeği av tüfeği ile öldüren, ardından köpeği iple traktörün arkasına bağlayıp sürükleyerek götüren Rauf Halil B., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
02 Nisan 2022 Cumartesi, 11:05
Öldürdüğü hamile köpeği traktörün arkasında sürükleyen şahıs 'serbest' bırakıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tavuklarını yediğini iddia ettiği hamile köpeği av tüfeğiyle öldürüp, traktörünün arkasında sürüklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Rauf Halil B. (60), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün İnegöl'ün Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü hamile köpeği, av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Rauf Halil B., ölü köpeğini iple traktörün arkasına bağlayıp, sürükleyerek boş araziye attı.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri de Rauf Halil B.’yi gözaltına aldı.

'ADLİ KONTROLLE' SERBEST

Rauf Halil B.’nin, jandarmadaki sorgusunda, köpeği tavuklarını yediği için öldürdüğünü söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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