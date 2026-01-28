Öldürülen aydınlar, çocuklarının sesiyle anıldı: ‘Çocuklar Unutmaz ki...’

33. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında dün Cumhuriyet gazetesi, Ankara CUMOK ve Mamak Belediyesi tarafından Mamak Belediyesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yazarlarımız Işık Kansu’nun kaleme aldığı ve Eren Aysan’ın sahneye uyarladığı “Çocuklar Unutmaz ki” isimli müzikli sahne gösterisi gerçekleştirildi.

Gösteriye Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Muammer Aksoy’un oğlu Işık Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı, Akın Özdemir’in kızı Deniz Özdemir, Cumhuriyet okurları ve yurttaşlar katıldı.

Müzikli sahne gösterisinin anlatımında Tuncer Yığcı ve Gaye Alacacı sahne alırken, sopranolarda Funda Ateşoğlu ve Esin Talınlı, basta Özgür Savaş Gençtürk, piyanoda ise Duygu İnandık yer aldı. Gösteride sanatçılar, öldürülen aydınların çocuklarının seslenişleri eşliğinde şiirler ve şarkılarla bir yas ve anma etkinliğini sahnelediler.

Gösteri sonrası konuşan Mamak Belediye Başkanı Şahin, “Çok değerli isimleri andık. Bu salonda anılmaları büyük bir onurdur, çünkü bu bina Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle yapılmış Musiki Muallim Mektebi'dir ve bir asırdır ayaktadır. Yitirdiğimiz aydınlar ışıklar içinde yatsın, Atatürk'ün Cumhuriyeti ilelebet yaşasın” dedi.

Gazetemiz yazarı Kansu ise, “Gösteride yer alan hemen hemen tüm aydınların doğrudan ya da dolaylı gazetemiz Cumhuriyet ile bağları olduğunu gördük. Cumhuriyet gazetesi adını Atatürk'ten alır. Kurucumuz Yunus Nadi'nin aldığı o meşaleyi birçok yazarımız ve çalışanımız taşımıştır. Bu yıl 102. yılına girecek olan Cumhuriyet gazetesinin ödevi cumhuriyeti ve demokrasiyi savunmaktır. Bundan geri dönüş olmaz. Cumhuriyet gazetemiz, Atatürk Cumhuriyetini yaşatmak için şehitler vermiş, yazarları ve çalışanları cezaevlerine de girmiştir. Şimdi göreve. Demokrasiyi ve cumhuriyetimizi geri alacağız” diye konuştu.