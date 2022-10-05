Öldürülen müzisyen Onur Şener’in avukatı: Kişilerin kamu görevlisi olup olmamasının ne önemi var, katil katildir!

05 Ekim 2022 Çarşamba, 23:03

Ankara'da bir mekanda sahneye çıkan müzisyen Onur Şener, şarkı isteği yüzünden çıkan tartışmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36) ve TAİ’de elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) tarafından cam bardakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara'da müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin tutuklanan İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün kamu görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Onur Şener cinayetiyle ilgili süreci öldürülen müzisyenin yakın arkadaşı ve ailenin avukatı Meltem Banko, Radyo Sputnik’ten Atilla Güner’e anlattı.

Banko, “İstediği meslekte olsun, ünvana sahip olsun katil katildir. Beş yaşındaki bir çocuk babasız kaldı. O aile artık eskisi gibi olmayacak. En yüksek cezayı almalarını sağlayacağız” dedi.

Av. Banko’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Onur Şener’in ölümüne sebebiyet veren 5 kişiden 3’ü tutuklu 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı biz bugün o karara itiraz ettik. Savcı itirazda bulunmuştu ancak itiraz reddedildi. Yarın olumlu bir sonuç bekliyorum.Kamera kayıtlarına ve dosya tutanaklarına baktığımızda olaydan iki gün öncesine kadar kayıt var ama sonrasında kameralar bozuluyor. Bu konunun güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyorum.

"‘ÖLÜRÜM TÜRKİYEM’ ŞARKISI İDDİASI YALAN"

Onur Şener adını yaşatalım. Bu davayı ülkenin her kesimin sahiplenmesini rica ediyoruz. Çok iyi kalpli bir insandı. ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısının çalınmasını istemişti şarkı çalınmadı gibi bir konu yok çünkü o saatte Onur Şener’in programı bitmişti. Bu karalamalar davayı politize etmek isteyen kişiler tarafından ortaya attığı ifadeler. Bu çok vahşi bir cinayet. Kaldı ki mesele şarkı da olsa Tarkan’a şu şarkıyı çal diyebilir misiniz? Biz Ankara’da yani başkentte yaşıyoruz. Şu an yayınınıza Çayyolu bölgesinden yani cinayetin işlendiği yerden bağlanıyorum. Bir ülkedeki en güvenli yer her zaman başkenttir. Başkenttin en nezih bölgesi Çayyolu bölgesidir ve cinayet burada işlendi. Bu kabul edilemez. En yüksek cezaları almalarını istiyoruz.

"İSTEDİĞİ MESLEKTE OLSUN, ÜNVANA SAHİP OLSUN KATİL KATİLDİR"