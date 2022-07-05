Öldürülen 'Nero' isimli köpeğin sahibi hakim karşısında: 'Kimseye iftira atmadım'

05 Temmuz 2022 Salı, 14:20

Sarıyer’de evinin bahçesinde silahla öldürülen ‘Nero’ isimli köpeğin sahibi Deniz Özula, şikayetçi olduğu komşusu Alp Erkin’in "iftira" şikayeti üzerine hakim karşısına çıktı. İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Deniz Özula ve müşteki Alp Erkin, tarafların avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Zafer Önal’ın ise hayatını kaybettiği belirtildi.



"KENDİSİ HAKKINDA 2 HUSUSTA ŞİKAYETİM OLMUŞTU’’

Duruşmada savunma yapan sanık Deniz Özula, müşteki Erkin’in karşı komşusu olduğunu söyleyerek, "Benim kendisi hakkında 2 hususta şikayetim olmuştu. Birincisi, arkadaşıma emaneten bıraktığım köpeğim Nero’yu, evime müşteki Alp Erkin ile Sadiye Erkin şoförleriyle birlikte girerek zorla köpeğimi silahla öldürmüşler. Olayı kameradan izledim. Şikayetçi olduğum olay nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Diğer şikayet konusu ise müştekinin 9-10 yıldır ‘CC’ plakalı araçla gezdiği ve evinin duvarında ‘fahri konsolosluk’ yazısının olduğuyla ilgiliydi. Bunun için de şikayette bulunmuştum ve sonrasında tabelalar sökülmüştü. Bunun hakkında da takipsizlik verildi. Olay bundan ibarettir. İftira attığım hususunu kabul etmiyorum, sadece şikayet hakkımı kullandım" dedi.

Müşteki Alp Erkin ise beyanında, sanığın kendisi ve ailesi hakkında asılsız şikayetlerde bulunduğunu, kendisinin de bu şikayetlere son vermek için sanık hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tanıkların dinlenmesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatının dava dosyasına sunduğu görüntü ve fotoğrafların bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına ve tanıkların sonraki celse dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

'KARIMI ISIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM' SAVUNMASI



Cumhuriyet'e konuşan Özula, iki tarafın da şahitlerinin dinleneceğini ve bu davanın aslında iki ayrı konuyu barındırdığını belirtti. Kimseye iftira atmadığını söyleyen Özula, "Bu dava iki konulu aslında. Birinci konu, bahçemin içindeki köpeğimi silahla katlettiler. Köpeğimin ölümüyle ilgli suç duyurma takipsizlik verildi. İkinci konu ise, bu kişiler yıllardır konsolosluk tabelasıyla yaşaması. Bu tabelalar, resmi olmadıkları anlaşılınca söküldü" ifadelerini kullandı.

Her iki konuda bulunduğu suç duyurularında takipsizlik kararı verildiği için kendisine iftira davası açıldığını söyleyen Özula, adaletin tecelli etmesini umduğunu belirtti. Tüm iddialarının kanıtlı ve kayıtlı olduğunu da aktaran Özula, "Karımı ısırdığı için öldürdüm' savunmasını yapıyor karşı taraf. Bir sonraki duruşma 13 Aralık'ta görülecek" dedi.

İDDİANAMEDEN

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Temmuz 2021 tarihinde müşteki Alp Erkin’in Sarıyer’de komşusu olan şüpheliler Deniz Özula ve Zafer Önal’dan şikayetçi olduğu anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özula’nın ‘Nero’ isimli köpeğini, komşusu Önal’a emanet ettiği ve Önal’ın tedbir almaması nedeniyle köpeğin müştekinin eşi Sadiye Erkin’e saldırdığı ve taraflar arasında bu olay nedeniyle husumet başladığı aktarıldı.

Şüphelilerin, müşteki hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na birçok şikayette bulunduğunun kaydedildiği iddianamede, soruşturmalar sonucunda takipsizlik kararı verildiği kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin beyanları doğrultusunda, müşteki hakkında ‘Özel Haber Puntolu Sahte Konsolos Çıktı’ türünden sosyal medya ve basında asılsız haberler çıktığı ve bu haberlerle müştekinin itibarının zedelendiği ifade edildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Deniz Özula ve Zafer Önal’ın ‘iftira’ suçundan 1’er yıldan 4’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.