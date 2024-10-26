Öldürülen öğretmen, eşinden 'ölüm' tehdidi almış

Yayınlanma: 26.10.2024 - 13:53

Güncelleme: 26.10.2024 - 13:53

Meram ilçesi Havzan Mahallesi, Yeni Santral Caddesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olan Fen Bilgisi öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, bir kız öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin apartman girişinde ayrı yaşadığı öğretmen eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı.