Öldürülen öğretmen, eşinden 'ölüm' tehdidi almış
Konya'da ayrı yaşadığı eşi Abdullah Küçüktaşdemir tarafından öldürülen öğretmen Ebru Küçüktaşdemir'in, daha önce meslektaş eşi tarafından 'ölümle' tehdit edildiği için şikayette bulunduğu ve şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı.
Meram ilçesi Havzan Mahallesi, Yeni Santral Caddesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 2 çocuğu olan Fen Bilgisi öğretmeni Ebru Küçüktaşdemir, bir kız öğrencisine özel ders vermek için gittiği evin apartman girişinde ayrı yaşadığı öğretmen eşi Abdullah Küçüktaşdemir ile karşılaştı.
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