“Olgun Gençlik Merkezi” Balçova'da açıldı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:40

Güncelleme: 16.10.2023 - 14:40

İzmir’de Balçova Belediyesi ile Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı (SEV) tarafından kurulan Olgun Gençlik Merkezi açıldı. 55 yaş üzeri bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen merkezin açılış töreninde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, SEV Başkanı Murat Çim, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar yer aldı.

SOYER: İZMİR’İN AHDE VEFASININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Balçova Olgun Gençlik Merkezi şehrin ahde vefasıdır. Bütün gayretimiz İzmir’de insan onuruna yaraşır bir yaşantıyı herkes için inşa etmek. Refahın ve adaletin kalıcı olarak büyümesini ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına sayılı günler kala bu hedefe sarsılmaz adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bugün çatısı altında bir araya geldiğimiz Balçova Olgun Gençlik Merkezi bu yoldaki önemli kilometre taşlarından biri oldu. İzmir’in ahde vefasının en güzel örneklerinden biri Balçova’da açılmış oldu. Olgun Gençlik Merkezi hem Balçova’ya hem İzmir’e çok yakıştı” diye konuştu.

KARACA: DİLEĞİMİZ BU MEKANLARIN ÇOĞALMASI

TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, “Cumhuriyetin kalesi İzmir’de olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye nüfusunun 8 buçuk milyonu 65 yaş üstü. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Türkiye yaş almışların ülkesi. Ülkedeki huzurevleri ya da yaş almış bireylerin ihtiyaçları için bir planlama yapılmıyor. İyi ki CHP’li belediye başkanları var. Her kesimi gözeten, yaşamı kolaylaştıran belediye başkanları var” dedi.

SELVİ KILIÇDAROĞLU: DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMELİ

Yaş almış vatandaşların sağlığının korunmasına dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da, “Nüfusumuz gittikçe yaşlanıyor. Genç nüfus diye övünüyorduk ama yavaş yavaş bizler de Avrupa’nın yaşlı nüfusuna girmeye başladık. Bu yüzden bu tür yerler çok daha önem kazanıyor. Belediyelerimiz yapıyor ama aslında bunu devletin yapması lazım. Esas önemli olan bunun devlet politikası haline gelmesidir. Dileğimiz bu mekanların çoğalmasıdır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKLERİMİZ BURADA ÇOK MUTLU OLACAK

Tesis hakkında bilgi veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Bizler küçüklerini seven büyüklerine hürmet eden bir milletiz. Bu tesisimiz tecrübeleriyle her zaman bizlere ışık olan büyüklerimizin kendilerini rahat hissedecekleri, yeni dostluklar edinecekleri ve sağlıklarını koruyacakları bir merkez olacak” dedi.

Projede paydaş olan Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı’nın Başkanı Murat Çim ise “Bu merkezin bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.