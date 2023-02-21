Ölüdeniz fay hattı nedir, nereden geçiyor? Ölüdeniz fay kırığı hangi illerden geçiyor?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:39

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 10:39

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin ardından 20 şubat akşamı 20:04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladığı ifada edildi. Lübnan gibi ülkelerde de hissedilen 6.4 şiddetindeki deprem sonrası bu fay üzerinde kırılabilecek noktalar araştırılıyor. Peki, Ölüdeniz fayı hangi illerden geçiyor, kırıldı mı, enerjisini boşalttı mı? İşte, detaylar…

ÖLÜDENİZ FAYI NEREDE?

Ölüdeniz fayı Doğu Anadolu fayının güneyinden gelen ve Suriye, Lübnan, İsrail üzerinden devam eden bir faydır. Ölüdeniz fayı Yayladağ'ın doğusundan gelerek Amik ovası içinde sonlanmaktadır. Akdeniz yitim zonundan gelerek Amik ovası boyunca uzanan yitim zonu Arap platformuyla Toros bloğu arasındaki yitimi sağlamakta ve bu yitim sonucu da yanal atımlı fay olarak Türkoğlu ile Gölbaşı arasındaki fay hattı gelişmektedir.

Ölü Deniz Transform Fayı (DST), bazen Ölü Deniz Çöküntüsü ve Ölü Deniz Fay Zonu olarak da anılır, Maraş üçlü ekleminden (Türkiye'nin güneydoğusundaki Doğu Anadolu Fay Hattı ile bir kavşak) kuzey ucuna uzanan bir dizi faydır. Kızıldeniz Çöküntüsü (Sina Yarımadası'nın güney ucunun hemen açıklarında). Fay sistemi, batıda Afrika levhası ile doğuda Arap levhası arasındaki dönüşüm sınırını oluşturur. İki plakanın göreli hareketlerini gösteren, sol yanal yer değiştirme bölgesidir.

ÖLÜDENİZ FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Ölüdeniz fay zonu Hatay'ın güneyinden geçmekle birlikte Suriye, İsrail, Ürdün, Lübnan siyasi sınırlarına uzanmaktadır.

Kahramanmaraş depremi ardından burada enerji birikebileceğine dikkat çeken uzmanlar bu fay ve Adana ve Kıbrıs gibi bölgelerde bu şiddette deprem oluşabileceğine dikkat çekiyor.



