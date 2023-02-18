Konya'da fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi?

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 11:59

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 11:59

Konya'da 17 Şubat 2023 23:53'te bir deprem meydana geldi. 3.0 olarak açıklana depremin derinliği 3.9 km olarak duyuruldu. Depremin merkezi Konya Selçuk olarak açıklandı. Deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.







KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?



Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akşehir Fay zonunun da içinde yer bölgede 1900-2016 yılları arasında büyüklüğü 5 den büyük 9 deprem meydana geldi. Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay doğrudan bu fay zonları üzerinde yer almaktadır. Konya çöküntüsü; Batıda Konya fay zonu, Doğuda Divanlar Fayı, Kuzeyde ise Karaömerler fayı ile sınırlıdır. Konya İl merkezinin batı kesimi Konya Fay zonu üzerinde bulunmaktadır.





