Ölümden döndüler: Batma tehlikesi geçiren teknedeki balıkçılar kurtarıldı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 10:39

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 10:39

Altınordu ilçesinde, Sebahattin Sarıkaya (54) ile Cumhur Tarakçı (61), mezgit avlamak için 8,5 metre uzunluğundaki 'Tuana Kardeşler' adlı balıkçı teknesiyle dün akşam saatlerinde Melet Irmağı'ndan denize açıldı.

ACİL YARDIMA GELDİLER

Karadan yaklaşık 6 mil uzaklaşıldığında tekne, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Güvertenin suyla kaplandığını fark eden balıkçılar yardım istedi.

Çevredeki balıkçılar, acil çağrı üzerine yardıma gelip, halatla kendi teknelerine bağladıkları tekneyi, Melet Irmağı'na çekti.

O anlar bir balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, teknenin yarıya kadar suya battığı, güvertesinin suyla dolu olduğu görüldü.