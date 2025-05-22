Ölüme neden olan demir boru yüklü kamyonun sürücüsü tutuklandı

D-650 kara yolunda Sakarya'nın Pamukova ilçesi mevkiinde iki gün önce meydana gelen kazada, Bilecik istikametine seyir halinde olan Mustafa Dere (25) kontrolündeki 54 T 5540 plakalı ticari taksi, yol yapım çalışması sebebiyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen C.B. idaresindeki 16 BRY 250 plakalı demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki demir borular, taksinin ön camını kırarak içeri girdi. Kazada taksi sürücüsü Mustafa Dere ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan taksi şoförü Mustafa Dere ile Mustafa K., adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dere, ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Kocaali Merkez Mezarlığı’na defnedilmişti. Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



