Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı... Eylem Tok avukatı aracılığıyla mesaj yolladı: 'Hata bizde...'

İstanbul Kemerburgaz’da bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından oğlu Timur Cihantimur’u yurtdışına kaçırdığı gerekçesiyle ABD’de tutuklu bulunan Eylem Tok, dikkat çeken bir mektup kaleme aldı.

Sabah'ın haberine göre Tok, mektubunda anne-baba olarak hata yaptıklarını ifade etti.

Avukatı aracılığıyla yazdığı mektupta yaşanan süreci değerlendiren Eylem Tok, oğlunun ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla yol kenarında bekleyenlerin arasına dalıp içlerinden birinin ölmesine sebep olduğu kazanın ardından panikle hareket ettiğini belirterek, “Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim. Tek düşüncem çocuğumu korumaktı” ifadelerini kullandı.

Geçmişe dönüp yaşananları sorguladığını dile getiren Tok, “Eğer bir hata varsa bunun en büyük sorumluluğu anne ve babası olarak bize aittir” sözleriyle sorumluluğu üstlendiklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024’te İstanbul Kemerburgaz’da meydana gelen kazada Timur Cihantimur’un kullandığı araç, Oğuz Murat Aci’ye çarpmış, Aci olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a, ardından ABD’ye götürülmüştü. Olayın kamuoyunda büyük tepki çekmesinin ardından Tok, ABD’de yakalanarak tutuklanmıştı.

Soruşturma ve yargı süreci hem Türkiye’de hem de ABD’de devam ediyor.