Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı... Eylem Tok avukatı aracılığıyla mesaj yolladı: 'Hata bizde...'

Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı... Eylem Tok avukatı aracılığıyla mesaj yolladı: 'Hata bizde...'

5.05.2026 10:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçırmıştı... Eylem Tok avukatı aracılığıyla mesaj yolladı: 'Hata bizde...'

İstanbul Kemerburgaz’daki ölümcül kazanın ardından oğlunu yurtdışına kaçıran ve ABD’de tutuklu bulunan Eylem Tok, avukatı aracılığıyla gönderdiği mektupta, "Eğer bir hata varsa bunun en büyük sorumluluğu anne ve babası olarak bize aittir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kemerburgaz’da bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından oğlu Timur Cihantimur’u yurtdışına kaçırdığı gerekçesiyle ABD’de tutuklu bulunan Eylem Tok, dikkat çeken bir mektup kaleme aldı.

Sabah'ın haberine göre Tok, mektubunda anne-baba olarak hata yaptıklarını ifade etti.

Avukatı aracılığıyla yazdığı mektupta yaşanan süreci değerlendiren Eylem Tok, oğlunun ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla yol kenarında bekleyenlerin arasına dalıp içlerinden birinin ölmesine sebep olduğu kazanın ardından panikle hareket ettiğini belirterek, “Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim. Tek düşüncem çocuğumu korumaktı” ifadelerini kullandı.

Geçmişe dönüp yaşananları sorguladığını dile getiren Tok, “Eğer bir hata varsa bunun en büyük sorumluluğu anne ve babası olarak bize aittir” sözleriyle sorumluluğu üstlendiklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024’te İstanbul Kemerburgaz’da meydana gelen kazada Timur Cihantimur’un kullandığı araç, Oğuz Murat Aci’ye çarpmış, Aci olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a, ardından ABD’ye götürülmüştü. Olayın kamuoyunda büyük tepki çekmesinin ardından Tok, ABD’de yakalanarak tutuklanmıştı.

Soruşturma ve yargı süreci hem Türkiye’de hem de ABD’de devam ediyor.

İlgili Konular: #Bülent Cihantimur #Eylem Tok #Timur Cihantimur

İlgili Haberler

Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyordu: ABD mahkemesinden Eylem Tok kararı
Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyordu: ABD mahkemesinden Eylem Tok kararı Timur Cihantimur 17 yaşında ehliyeti olmadığı halde yüksek süratle kullandığı lüks araçla emniyet şeridinde bulunan araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olaydan sonra oğlu Cihantimur ile ABD'ye kaçan Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi ise geçici olarak durduruldu.
Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu
Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği olayda iddianame hazırlandı. Anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talep edildi.
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu!
Eylem Tok ile Bülent Cihantimur'un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu! İstanbul Eyüpsultan'da 2024 yılında 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un karıştığı kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin davada, oğulları Cihantimur’u yurt dışına kaçırdıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına 13 Temmuz tarihinde İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.