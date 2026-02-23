Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu

Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı.

Eyüpsultan’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci davasında, anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında 10'ar yıl hapis cezası talep edildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Şüpheli Timur Cihantimur’u olay yerinden uzaklaştırdıkları ve delilleri kararttıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

“KAÇIŞ PLANINDAN HABERİM YOKTU” SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ

T24’ün aktardığına göre, iddianamede yer alanlara göre Eylem Tok, kaza sonrası Timur Cihantimur’u kendi ikametine götürdü. Bülent Cihantimur da kazadan haberdar edilerek eve geldi. Dosyadaki kamera görüntülerine göre, bir süre evde kalan şüpheliler daha sonra araçlarla yola çıktı. Bülent Cihantimur’un kullandığı araç ile Timur Cihantimur’un bulunduğu araç hareket etti; Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu ise başka bir araçla takip etti. Yol üzerinde valiz aktarımı yapıldığı, ardından Timur Cihantimur, Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu’nun havalimanına giderek önce Mısır’a, ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne geçtikleri ve Türkiye’ye dönmedikleri kaydedildi. Eylem Tok hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu ve kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

Savcılık, Bülent Cihantimur’un “kaçış planından haberim yoktu” savunmasını; tarafların aynı ikamette hazırlık yaptıkları, birlikte yola çıktıkları ve valiz aktarımı yapıldığı yönündeki tespitlerle çeliştiği gerekçesiyle kabul etmedi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta 2023'te meydana gelen olayda, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış ve yol kenarına çekilmişti.

Araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un annesini araması üzerine olay yerine gelen Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a, daha sonra ise ABD'ye kaçırmıştı. Boston'da gözaltına alınarak tutuklanan Cihantimur ve Tok, Türkiye'ye iade edilmişti ve yargılanmaları Türkiye'de devam ediyordu.