Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

AA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 13:32
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz deniz şartları nedeniyle ilçelerin kaymakamlıkları denize girmeyi yasakladı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.


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sakarya deniz Yasak

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