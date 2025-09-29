Ölümü tartışılan Güllü'nün avukatlarından açıklama geldi: 'Spekülatif haberlerin infial yaratmaması adına...'

Arabeskin sevilen isimlerinden Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Güllü olarak bilinen Gül Tut, 28 Eylül'de Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem savcılıkta verdiği ifadede, annesinin roman havası oynarken yüksekten düştüğünü dile getirmişti.

KIZININ İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ülkem, ifadesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü."

ÖLÜMÜNE İLİŞKİN RAPOR

Şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybettiği olayda, olay yeri inceleme ekipleri sanatçının düştüğü camın alçak ve yere yakın olduğunu ayrıca odadaki parkelerin çok kaygan olduğunu tutanaklara geçirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri, Güllü'nün düştüğü camın bulunduğu odadaki yerin parkelerinin çok kaygan olduğunu fark etti. Sanatçının, kısa süre önce evine bakım yaptırdığı ve parkelerin cilalandığı, daire giriş kapısına da şifreli kilit taktırdığı ifade edildi. Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporundaki detaylara ulaşıldı.

Güllü'nün düştüğü odadaki pencerenin insan boyuna göre daha alçak ve yere yakın olduğu tespit edildi.

'KAYGAN PARKE' DETAYI TUTANAKLARA EKLENDİ

Basına yansıyan haberlere göre ekipler, kaymamak için tutunarak ilerledi ve odadaki incelemeyi güçlükle tamamladı. Parkelerin kısa süre önce cilalandığı, evde bakım ve onarım yapıldığı düşünülüyor. Kaygan parke detayı soruşturma tutanaklarına da eklendi.

GÜLLÜ'NÜN PATRONUNDAN ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR

“Güllü düştü mü, itildi mi?” sorusu kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, Güllü’nün patronu Ferdi Aydın dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Aydın şüphelerini tek tek dile getirdi:

“Öncelikle oğlu evdeymiş, bunu yakın dostundan öğrendim. O numarada ulaşıyorlar, oğlu olay olduktan bir buçuk saat sonra geliyor. Oğlu İstanbul’da. Bir senedir Güllü abla ile çalışıyorum, oğlu bir kere bile bizim dükkânımıza gelmedi. Kızı geldi iki kere, ikisinde de Güllü abla ile tartıştılar. Güllü abla kızı yasaklı madde kullandığı için çok şikâyetçiydi.

Güllü ablanın camdan düştüğünü söylüyorlar, Roman havası söylediler. Ama ben biliyorum Güllü abla ayaklarını bile çok açamazdı. Biz garsonlarla yürütürdük onu. Belinde platin var, çok zor yürürdü. Ayağı bile kaysa camdan düşeceğini düşünmüyorum. Çok hareket edemezdi. Odadan odaya geçerken ‘Ne oluyor orada?’ diyor.

Bir hanımefendi var, asistanı diye biliyorsunuz. İki isim kullanıyor, gerçek adı Çiğdem. Çiğdem’in Güllü hanım üzerinde çok baskın bir yapısı var. Ne isterse yaptırır. Çiğdem erkeksi bir yapıya sahip. Güllü hanım yıllar önce kaza yaptı, belinde platin var ve o kaza günü yanında Çiğdem vardı, ölümden dönmüşlerdi. Kızının yasaklı madde kullandığı için devam eden bir mahkemesi var. Kızının eşi bu maddeden cezaevinde yatıyor. Oğlu annesini çok sevmezdi zaten. ‘Oğlum da kullanıyor’ derdi.

Burada Güllü abla görmemesi gereken bir şey gördü. Kızı o gece Sultan diye birini getirdi. Üçüncü kişi olma ihtimali var; ya ağabeyi ya da Deniz hanım (Çiğdem). Bu arada Güllü hanımın kızı da yüksek dozda yasaklı madde kullanıyor. Güllü ablanın uyuduğunu sanıyorlardı ama Güllü abla sesi duydu. Odaya girdiğinde bir şey gördü. Başka hiçbir ihtimal yok, o duvardan kimse düşemez.”

GÜLLÜ'NÜN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın açıklamalarının kısa sürede gündem olmasının ardından, ünlü sanatçının avukatları bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz" denildi.

İşte, Güllü'nün avukatlarının açıklamasının tamamı: