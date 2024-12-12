Ömer Eşki: Devrimcinin bahanesi olmaz

Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:59

Güncelleme: 12.12.2024 - 10:59

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ege bölge temsilciliğimizi ziyaret ederek bölge temsilcimiz Mehmet Şakir Örs ile bir araya geldi.

AKP’nin belediyelere karşı tutumunu eleştiren Eşki, hükümetin kimi zaman yerel yönetimlere İller Bankası’ndan gelecek payı azaltarak belediyeleri ekonomik darboğaza itecek kararlar aldığını, kimi zaman da Esenyurt’ta olduğu gibi doğrudan kayyumlarla müdahale edildiğini ve CHP’li belediyelerin etkisizleştirilmesine yönelik bir strateji izlediğini belirtti.

Partisinin gençlik kollarında yetiştiğini ve orada öğretilen, “Devrimcinin bahanesi olmaz” sözünü hatırlatan Eşki, “Hizmet etmek istiyorsanız bir yolunu ya da yöntemini bulursunuz. Bir kapıyı kapatırlarsa bir diğerinden geçersiniz. Önemli olan vatandaşa hizmettir. Ne olursa olsun, engellemeler bizi daha çok motive eder” diyerek mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.