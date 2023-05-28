Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan usulsüzlük iddiası: Saat 17 olmadı ama sandıkları saymışlar bile
Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Dibek Mahallesi'ndeki 1065 numaralı sandıkta saat: 17.00'den önce imzalanan sandık sonuç tutanağını paylaşarak, "Saat 17.00 olmadı ama Urfa'da sandıkları saymışlar bile!!!" sözleriyle tepki gösterdi.
Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Dibek Mahallesi'ndeki 1065 numaralı sandıkta, oy kullanma süresi bitmeden sandık sonuç tutanağının hazırlanmasına tepki gösterdi. Gergerlioğlu tutanağı sosyal medya hesabından, "Saat 17.00 olmadı ama Urfa'da sandıkları saymışlar bile!!!" ifadesiyle paylaştı.
Gergerlioğlu'nun paylaşımına eklediği Saat 17.00'den önce imzalandığı ifade edilen tutanakta, 204 seçmeni olan 1065 numaralı sandıkta yüzde 100 katılımla 204 geçerli oy kullanıldığı; Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 189 oy, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 15 oy verildiği görülüyor.
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