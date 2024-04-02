Ömer Günel: Karşımızdaki şer ittifakını birlikte yıktık

Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:42

Güncelleme: 02.04.2024 - 11:42

Aydın’da resmi olmayan sonuçlara göre Kuşadası Belediye Başkanı seçilen Ömer Günel, ilk ziyaretini CHP Kuşadası İlçe Örgütü’ne yaptı.

Partililere seçim kampanyası boyunca kendisine verdikleri destek için teşekkür eden Başkan Ömer Günel, “Bu seçimde üzerimizdeki beyaza bile kapkara diyen bir şer ittifakını birlikte yıktık” dedi.

Başkan Ömer Günel’e ziyaretinde eşi Duygu Günel de eşlik etti. Günel, burada yaptığı konuşmada, seçim kampanyası boyunca kendisine verdikleri destek için partililerine teşekkür etti.

Yerel seçim sürecini galibiyetle tamamladıkları için çok mutlu olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Bu seçimde üzerimizdeki beyaza bile kapkara diyen şer ittifakını birlikte yıktık. Amaçları sadece bize seçimi kaybettirmekti. Ancak biz hep temiz siyaset yaptığımız için seçim öncesinde bize karşı kurdukları kumpas ve düzenledikleri iftira kampanyaları boşa çıktı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi yerelde iktidara ulaştığı gibi bir sonraki seçimlerde de Türkiye genelinde iktidar olacaktır. Örgüt üyelerimin her birine seçim döneminde gece gündüz demeden göstermiş oldukları çalışkanlık, enerji, azim ve destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Kuşadası’nda kazandığımız bu zafer, hepimizin ortak zaferidir” diye konuştu.