Ömer Günel’den Akbelen Ormanı savunucularına destek

Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:53

Güncelleme: 27.07.2023 - 14:53

Yaklaşık 4 yıl önce Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki Yeniköy Kemerköy Enerji (YK) tarafından Akbelen Ormanı olarak bilinen bölgede açılan maden ocağı sahasını genişletmek için gerçekleşen ağaç katliamına karşı yöre halkının ve çevrecilerin direnişi sürerken jandarmanın biber gazlı ve coplu müdahalesi ve bazı kişilerin gözaltına alınması büyük tepkiye neden oldu.

“RANT HIRSI İLE DOĞANIN TALAN EDİLMESİNE GÖZ YUMULAMAZ”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, rant hırsı ile doğanın talan edilmesine göz yummanın mümkün olmadığını belirterek şöyle dedi: “Akbelen’de yaşanan gelişmeleri üzüntü ve endişe ile izliyoruz. Küresel ısınma, iklim krizi gibi çevresel sorunlar her geçen gün artarken onlarca yılda yetişen ağaçların daha fazla kar hırsı ile kesilmesi ve buna karşı duran yaşam savunucularının cop ve biber gazı ile engellenmeye çalışılmasının akla, mantığa, hukuka ve insanlığa sığan en ufak bir yanı bulunmamaktadır. Görevi doğamızı ve geleceğimizi korumak olması gereken devletin yeni misyonu, doğasını ve geleceğini korumak isteyen vatandaşına cop ve biber gazı ile saldırmak olmuştur. Yetkililer buna derhal son vermeli ve doğasını korumak isteyen köylülerle mücadele etmek yerine bir tek ağaca dahi zarar gelmemesi için acilen gerekeni yapmalıdır. Yaşananlar ne hukuki ne de insanidir. Devletin devlet olma misyonuna temelden aykırıdır.”