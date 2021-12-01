Omicron varyantı sonrası bakanlığa test çağrısı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 12:03

Güney Afrika'da ortaya çıkan, daha bulaşıcı ve aşılara karşı dirençli olabileceği belirtilen Omicron (Nu) Varyantı ile ilgili İzmir'den Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı geldi. İzmir tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Belçika, İngiltere, Almanya, İsrail ve Hong Kong'da Omicron Varyantı'na rastlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımızın açıkladığına göre ülkemizde henüz bu varyanta rastlanmadı. Ancak bunu net bir şekilde söyleyebilmek için çok daha fazla genomik test ve sekans analizinin yapılması lazım. Bunları yaparsanız varyantın olup olmadığını bilebilirsiniz. Bu testler şu an sadece Ankara'da Hıfzıssıhha Genel Müdürlüğü laboratuvarında yapılıyor. Oysa ülkemizde bu genomik testleri yapabilecek kapasiteye sahip 20'ye yakın laboratuvar var. Örneğin İzmir'de Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi bu testleri yapabilir. İngiltere'de bu testler çok yaygın yapıldığı için varyantlar erken saptanabiliyor. Ülkemizde çok fazla yapılmadığını biliyoruz. Bunların sonuçları da kamuoyuyla paylaşılmadığı için sonuçlarla ilgili bilgi sahibi değiliz."

"VAKA SAYILARINDA ARTIŞ SÜRPRİZ OLMAZ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çamlı, verilerin gerçekçi ve şeffaf bir şekilde paylaşılmadığını da belirterek şöyle konuştu:

"Etkin bir mücadele planı elde edebilmek için verilerin şeffaf şekilde paylaşılması ve planlama yapılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı ne yazık ki verileri gerçekçi ve şeffaf şekilde paylaşmadı. Türk Tabipler Birliği'nin defalarca yaptığı çağrılara rağmen bu bilgiler paylaşılmadı. İzmir Tabip Odası olarak biz de çağrılarımıza ne yazık ki pek cevap alamıyoruz. Sadece biz değil, emek ve meslek örgütlerinin çağrıları da karşılık bulmuyor. Dünya Sağlık Örgütü sekans analizlerinin yaygınlaştırılmasını, sonuçların da kamuoyu ve kendileriyle paylaşılmasını istiyor. Bu bilgiler ne kadar geniş alandan toplanırsa faydalı bir kılavuz görevi görebilir. Türkiye'de daha önce Delta Varyantı da bu şekilde başlamıştı. Daha sonra kısa sürede yayıldı. Bu varyantın Delta Varyantı'ndan çok daha bulaşıcı olduğu biliniyor. Hızlı yayılabileceği görüşleri var. Güney Afrika'da Kasım ayında 100'lü olan vaka sayıları 3 binli sayılara çıkmış durumda. İngiltere, Almanya, Belçika ve İsrail'de görülen vakalar var. Bunlar yayılımın başladığını bize söylüyor. Vaka sayılarındaki artış sürpriz olmayacaktır."