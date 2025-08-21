Omsa işçilerinden patronun evinin önünde nöbet

Kocaeli Dilovası’nda faaliyet gösteren Omsa Metal fabrikasında, Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olduktan sonra tazminatsız işten çıkarılan 57 işçinin direnişi 44’üncü gününde de sürdü.

Fabrika önünde haftalardır eylemlerini sürdüren işçiler, mücadelelerini bu kez patronun evininin önüne taşıdı. Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada, işçilerin şirketin Genel Müdürü Fırat Sungur’un evinin önünde nöbete başladığı belirtildi.

“HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Haklarımızı alana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Omsa işçileri açken fabrikada da evlerinde de patronlara huzur vermeyeceğiz.”