Omsa işçilerinden patronun evinin önünde nöbet

21.08.2025 22:08:00
Haber Merkezi
Kocaeli Dilovası’nda İsveç sermayeli Omsa Metal’de sendikalaşma sonrası 57 işçinin işten atılmasıyla başlayan direniş, 44. gününde patronun evinin önüne taşındı.

Kocaeli Dilovası’nda faaliyet gösteren Omsa Metal fabrikasında, Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olduktan sonra tazminatsız işten çıkarılan 57 işçinin direnişi 44’üncü gününde de sürdü.

Fabrika önünde haftalardır eylemlerini sürdüren işçiler, mücadelelerini bu kez patronun evininin önüne taşıdı. Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada, işçilerin şirketin Genel Müdürü Fırat Sungur’un evinin önünde nöbete başladığı belirtildi.

“HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Haklarımızı alana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Omsa işçileri açken fabrikada da evlerinde de patronlara huzur vermeyeceğiz.”

