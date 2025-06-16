On bin işçi imza attı: 'Barajsız sendika, yasaksız grev' talebi Meclis'te

Emek Partisi’nin (EMEP) başlattığı “Barajsız Sendika, Yasaksız Grev ve Güvenceli İş” kampanyası neticesinde hazırlanan; CHP, DEM Parti, İyi Parti ve TİP milletvekillerinin de mutabakata vardığı kanun teklifi Meclis'e sunuldu.



Meclis’te yapılan toplantıya katılan işçiler işyerlerinde sendikalaşma sürecinde yaşadıkları sıkıntıları anlatırken; teklife destek veren CHP, İyi Parti ve TİP Milletvekilleri ve konuya dair çalışmalar yaptığını belirten Yeni Yol grubu da toplantıda söz aldı.

FARKLI KESİMLERDEN BİRÇOK TEMSİLCİ KATILDI

EMEP, başlattığı kampanya ile işçiler, sendika temsilcileri, akademisyenler ve gazetecilerin katkılarıyla bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Kanun teklifini muhalefet partilerinin de görüşüne sunan EMEP; CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve TİP milletvekillerinden de destek aldı.

Kanun teklifinin sunulmasından önce TBMM’de düzenlenen toplantıya EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, EMEP milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca, CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Yeni Yol Grubu'ndan Mehmet Emin Ekmen ve TİP Milletvekili Ahmet Şık katıldı.

Kampanyaya katılan işçilerin bir kısmının da katıldığı toplantıda DİSK Gıda-İş Genel Başkanı Olcay Ozak, Özgür Sen Genel Başkanı Faik Apaydın, İletişim-İş Genel Başkanı Gürkan Emreoğlu, Birtek-Sen YK üyesi ve dokuma işçisi Mehmet Çelik, Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın ve Ankara şube sekreteri Bülent Dirik, TEKSİF Tuzla Şube Başkanı Hikmet Numanoğlu, TGS Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu, Gıda-İş Diyarbakır temsilcisi Yusuf Yıldız, Birtek-Sen Malatya temsilcisi Halime Sancak, Birtek-Sen Şanlıurfa temsilcisi Funda Bakış, KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, Tüm Bel-Sen MYK üyeleri Bülent Türkmen ve Zeynep Sarıkaya Altun, BES Genel Sekreteri Sedat Suna, Eğitim Sen MYK üyesi İzzet İldeş, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikasından öğretmenler ile çeşitli illerden kamu işçilerinin yanı sıra TÜPRAŞ, MKE, TPI, Digel, Temel Conta gibi çeşitli sektörlerde çalışan işçiler katıldı.

Akademisyenler Dr. Hakan Koçak, Doktor ve hukukçu Murat Özveri ve Dr. Ömer Furkan Özdemir de toplantıda hazır bulundu.





"TBMM TARİHİNDE İLK KEZ FABRİKALARDA, ATÖLYELERDE, ŞANTİYELERDE, LİMANLARDA HAZIRLANAN BİR KANUN TEKLİFİ SUNULDU”

Toplantıda açılış konuşmasını yapan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan; kanun teklifine destek sunan CHP, DEM Parti, TİP ve İYİ Parti yöneticilerine ve vekillerine teşekkür etti.

Kanun teklifinin fabrikada, atölyede tezgâh başında çalışan işçinin, emekçinin, işçi sınıfının sendikal hak ve özgürlüklerinden yana olan hukukçuların, akademisyenlerin ve sendikacıların ortak mücadelesinin kolektif ürünü olduğunu belirten Aslan “Kampanya fabrikalarda, grev ve direnişteki işçilerle, temsilcilerle, sendika yöneticisi ve uzmanlarıyla, akademisyen ve gazetecilerle yapılan görüşmeler ve tartışmalar ile sürdü. Yapılan işçi buluşmaları, toplantılar, kurultaylar, işyeri gezileri ve sosyal medya etkinlikleri ile yaygınlaştı. Ev sohbetlerinde, işçi duraklarında ve fırsatı yaratılan her alanda işçilerle yapılan tartışmalar ve toplantılar, sosyal medyadan yapılan çalışmalar ile bugüne gelindi” sözleriyle kampanya sürecini anlattı.

Aslan'ın ardından toplantıya katılan işçiler ve sendika temsilcileri örgütlenme sırasında karşılaştıkları zorlukları ve söz konusu yasa teklifinin önemine değindi.