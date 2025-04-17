Önce eşini boğdu sonra intihara kalkıştı

Yayınlanma: 17.04.2025 - 13:15

Güncelleme: 17.04.2025 - 13:15

21 yaşındaki Ali Osman B., 24 yaşındaki resmi nikahlı eşi Hatice B.’yi boğarak öldürdü. Cinayetin ardından kadının cansız bedenini aracın bagajına koyan Ali Osman B., daha sonra bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Erzurum Şehir Hastanesi’nin otoparkında gerçekleşti. Düğün hazırlığı yapan çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Osman B., eşini boğarak öldürdü.

Hatice B.’nin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan şüpheli, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ali Osman B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hatice B.’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.