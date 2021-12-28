Önce kalbinden bıçakladı, sonra TikTok videosu çekti!
İstanbul Büyükçekmece’de gençlerin laf atma tartışması kavgaya dönüştü, Doğu Türkistanlı genç kalbinden bıçaklandı. Gözaltına alınan zanlı Y.B.D.'nin olayın ardından tiktok videosu çektiği belirtildi.
Zeytinburnu’ndan Büyükçekmece’ye misafirliğe gelen Doğu Türkistanlı Ensar H. (17) “laf atma meselesi” yüzünden 16 yaşındaki Y.B.D tarafından kalbinden bıçaklandı.
Olaydan sonra Y.B.D ile yanındaki arkadaşı Y.U pişkinlik yaparak karakolda çektiklerini iddia ettiği videoyu sosyal medyaya yükledi.
Videoda Y.B.D’nin "sizce ben adam vurduktan sonra karakolda tiktok çekmiş miyim" demesi dikkat çekti. Türkistanlı Ensar H. hastanede yoğun bakımda olduğu öğrenilirken hayati tehlikesi devam ediyor.
Polis tarafından gözaltına alına Y.B.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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