Hapis cezasıyla aranan hükümlü, okey oynarken yakalandı

28 Aralık 2021 Salı, 11:45

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, tutuksuz yargılandığı mahkemede 'silahla yağma ve uyuşturucu ticareti yapma' suçlarından 23 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanan Hacı Ahmet Kaplan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonunda ekipler, Hacı Ahmet Kaplan'ın Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Maaş Kalesi civarında bir kahvehanede olduğunu tespit etti. Kahvehanede okey oynayan Hacı Ahmet Kaplan, polislerin geldiğini görünce dışarı çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.