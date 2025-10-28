Önce saldırıya uğradılar sonra gözaltına alındılar: Hacettepeli öğrenciler serbest bırakıldı

Dün Hacettepe Üniversitesi'nden ve akşam Bilkent Şehir Hastanesi'nden gözaltına alınan 24 kişinin tamamı serbest bırakıldı. Haklarında tutuklama istenen gözaltındaki beş öğrencinin 2'si 2911 sayılı kanundan adli kontrol ile bırakılırken, diğer 3 öğrenci ise 'mala zarar' suçlamasından Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Ankara Adalet Sarayı'nın önünden Kızılay'a yürüyen ve Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde yaşanan sürece dair açıklama yapan öğrenciler şunları kaydetti:

"FAŞİST ÇETELER ARKADAŞLARIMIZA SALDIRDI, TEHDİTLER SAVURDU"

"Hacettepe Ülkücü Teşkilatının 'Reis değişimi ve bayrak devir teslimi töreni'ne izin vermeyeceklerini ifade eden öğrenciler olarak yemekhane meydanında buluşup bu teşkilatın aslında neye hizmet ettiğini ve nasıl bir çete olduğunu teşhir eden bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamamız sırasında sözde okulun ve bizlerin güvenliği için yüzlerce polis, onlarca özel güvenlik bizleri çevrelerken eli kanlı çete üyelerini sabah okula kimlik kontrolü dahi yapmadan yanlarında palalarla ellerini kollarını sallayarak girmelerine göz yumdular. Öğle saatlerinde ise faşist çeteler okuldaki 'Nacho' adlı özel işletme içerisinden kendilerini teşhir eden sıra arkadaşlarımıza saldırdı, tehditler savurdu. Bulundukları mekanın çatısından öğrencilerin üzerine soda şişesi, cam parçaları, sandalye, tuğla ne bulurlarsa gözü dönmüş bir şekilde fırlattılar. Yüzlerini maskelerle kapatmış, ellerinde palalarla bizleri tehdit eden faşist çeteler tüm bunları yaparken her fırsatta bizlerin can güvenliğinden bahsedip önümüze barikat yığanlar izlemenin ötesine geçmedi.

"BU KARANLIĞA TESLİM OLMAMAK İÇİN MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ"

Bir arkadaşımızın kafasını palayla yaran faşist özel güvenlik tarafından adeta sırtı sıvazlanarak gözaltına alınırken arkadaşlarımız polisler tarafınca işkenceyle gözaltına alındı. Palayla saldırılan arkadaşlarımıza destek olmak için gittiğimiz Bilkent Şehir Hastanesi'nde ise arkadaşlarımızın bir kısmı ablukaya alınıp gözaltına alındı. Dün gece ise MHP baskısıyla arkadaşlarımız gözaltında mevcutlu tutuldu. Şüphesiz bu yaşananlar bir tesadüf değildir. Dün Madımak katliamı yapılırken göz yumanlarla, Hrant Dink'in katilinin sırtını sıvazlayanlarla, bugün Hacettepe'de ellerini kollarını sallayarak öğrencilere palalarla saldıran, edebiyat fakültesi önünde bir kadını sürükleyerek darp eden faşist çeteleri koruyanlar aynıdır. Sermaye devleti çok yönlü saldırılarla bizleri hakları ve geleceği için mücadele edenleri yıldırmaya çalışmaktadır. Bu baskı ve zorbalık politikalarının bir ürünü ve maşası olmaktan fazlası olmayan eli kanlı faşist çetelerin önün açılmasının, okullarımıza öğrenci olmamalarına rağmen girmelerine göz yumulması, sırtları sıvazlanmaları hatta yeri geldiğinde ödüllendirilmeleri tam da bu yüzden yaşanmaktadır. Bizler faşistlerin adı değişse de zihniyetin aynı olduğunu biliyor, tam da bu yüzden faşist saldırı sonucunda katledilen Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'in dediği gibi 'bir bebekten katil yaratan' Bu karanlık düzeni sorgulayacak ve kampüslerden meydanlara bu karanlığa teslim olmamak için mücadeleyi büyüteceğiz. Tüm sıra arkadaşlarımızı faşizme karşı omuz omuza olmaya direnişi büyütmeye çağırıyoruz"