Önce TIR'a, ardından hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde TIR'a arkadan çarptıktan sonra savrulan otomobil karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışıp şarampole girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, Dinar ilçesi Çiçektepe köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GD 1336 plakalı otomobil sürücüsü M.K. henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç önce M.K. yönetimindeki 80 ACV 815 plakalı TIR'a arkadan çarptı, ardından karşı yönden gelen S.A. idaresindeki 07 GVH 83 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp şarampole girdi.
Kazada otomobil sürücüsü M.K. kamyonet sürücüsü S.A. ve yanındaki F.A. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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