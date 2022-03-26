Önce yurda girdiler şimdi işe

26 Mart 2022 Cumartesi, 00:00

Fikir öğrencilerden geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hızla hayata geçmesini istedi. İBB yurtlarında kalan öğrencilere yarı zamanlı iş imkanı sağlandı. İstihdam Ofisleri aracılığıyla çalışmaya başlayan 18 yaşındaki Hürrem Kıpırtı ve 20 yaşındaki Ece Erdebil’i severek çalıştıkları işlerinde ziyaret ettik. Hürrem Kıpırtı, İstanbul’a Kayseri’den geldi. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Fransızca hazırlık sınıfında okuyor. İBB Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu’nda kalıyor. İBB İstihdam Ofislerine yaptığı başvuru ile Şişli Kioks çiçekçisinde yarı zamanlı işe başladı.

“EVİMDE KALIYOR GİBİ HİSSEDİYORUM”

Hürrem Kıpırtı İBB’nin yurtlarında kalan kız öğrencilerden biri. Şimdi de ihtiyacı olduğu için yine İBB tarafından Şişli Kioks çiçekçisinde yarı zamanlı işe yerleştirildi. Hürrem’le çalıştığı iş yerinde konuştuk:

Hürrem Kıpırtı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi

“Yurda giriş sürecim yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber internet üzerinden yaptığım başvuru ile başladı. Daha sonra Kasım ayında yedek listeden yurda yerleştim. Kendimi yurtta değil evimde kalıyor gibi hissediyorum. Kahvaltı ve akşam yemeği yurt ücretine dahil. Çamaşırhaneler her zaman açık. Yurdun tüm olanakları biz öğrenciler için çok değerli. Çünkü zamanı verimli kullanmamızı sağlıyor.”

BU PROJE GENÇLERE UMUT VERİYOR

“Her dört arkadaşımdan üçü, iş bulamayacağını düşündüğü için yurt dışına yöneliyor. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı şu dönemde kendi harçlığımızı çıkarmamıza olanak sağlanması bizim için çok önemli. Bu proje, geleceğe dair gençlere umut veriyor. Yalnız olmadığımızı hissediyoruz…”

BİR TOPLUMUN TEMEL TAŞI KADINIDIR

“Çalıştığı iş yerini seçme sebebini yazar Emine Supçin’in “Cehaletin tek korkusu kadındır” sözünü alıntılayarak açıkladı: “Bu bölümü seçmemdeki en önemli sebep; firmanın da kadın istihdamına önem veren, üniversiteli kız arkadaşlarımın eğitimine destek olmayı amaçlayan bir kurum olmasıydı. Bir toplumun temel taşı kadındır. Ülkelerin gelişmişlik seviyesinin kadın istihdamı ile doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.”

En büyük avantaj, yabancı dilimi geliştirip satış yapabilmek oldu. Bu durum derslerimi olumlu yönde etkiledi ve aynı zamanda müşteri memnuniyeti kazanmış olduk. Bir diğer avantajı ise özgeçmişime ekleyebileceğim güzel ve başarılı bir satış pazarlama tecrübesi oldu.”

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İZİNDEN

“Güçlünün değil, doğrunun yanında olan; adaleti, dürüstlüğü, laikliği, Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş; liyakati esas almış, geleceğini yurt dışında aramayan bir birey olmak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, biz gençlere emanet ettiği Cumhuriyete sahip çıkmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyan, her zaman toplumun menfaatlerini ön planda tutan üst düzey bürokrat olup, vatanıma milletime hizmet etmek istiyorum…”

Ece Erdebil: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Spor Yöneticiliği öğrencisi

Ece Erdebil, İstanbul’a Bursa’dan geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesinde Spor Yöneticiliği 2. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesinde Açık Öğretim’de Adalet okuyor. İBB Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2’de kalıyor. Tıpkı Hürrem Kıpırtı gibi o da Şişli Kioks çiçekçisinde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladı. Onunla da mesai saatleri içinde sohbet ettik:

İBB YURTLARI BİZE ÇOK BÜYÜK DESTEK

“Hayat pahalılığı yüzünden eve çıkmak ya da apartta kalmak çok güç. Aynı zamanda özel yurtlar çok pahalı. KYK yurtları ise herkese çıkmıyor. Bu koşullarda İBB’nin yurt açması bizlere çok büyük destek oldu. Umarım daha fazla yurt açılabilir.”

VEJETARYENLER İÇİN AYRICA YEMEK ÇIKARILIYOR

“Yurt için aylık 600 TL ödüyoruz. Yurdumda severek kalıyorum. Odamdan da genel olarak memnunum. Tuvaletlerin odada olması bize büyük kolaylık sağlıyor. Yemekleri güzel buluyorum ellerinden geleni yapıyorlar. Vejetaryen olanlarımız için de ayrıca yemek çıkarılıyor. Yurdun bize sunduğu güzelliklerden biri de internet; çünkü kotası yüksek ve her odada çekmesi için gerekli yapı kurulu. Temizliğe önem gösteriliyor, odalar sıkça temizleniyor.”

YURDU KONFORLU HALE GETİRİYOR

“Yurtta; spor salonu, bilgisayar ve yazıcıların mevcut olduğu çalışma odası, televizyon, projeksiyon, masa oyunlarının olduğu dinlenme odası bulunuyor. Aynı şekilde; reviri, mescidi, çamaşırhanesi, bavul odası var. Tüm bunlar yurdu daha konforlu hale getiriyor.”

EN GÜZEL YANI, GÜVENLİ BİR ORTAM OLUŞTURMASI

“İBB, bizler için çok önemli bir adım attı. İstanbul gibi pahalı bir şehirde burslarımız yeterli gelmiyor. Birçok öğrencinin de bursu bulunmuyor. Hatta bazılarımız ailelerinden de destek göremiyor. Bir yandan okula gitmemiz bir yandan çalışmamız gerekiyor. İBB’nin projesi ile işe girmek kendimizi güvende hissettiriyor. En güzel yanı da bu ortamın oluşturulması…”

BAŞVURU SÜRECİ

“İstihdam Ofislerinden verilen formu doldurdum. Orada bir CV oluşturdum. Yarı zamanlı iş başvurumu yaptıktan kısa süre sonra geri dönüş sağlandı. Kioks çiçekçileri için mülakata çağırdılar. Benim gibi birkaç arkadaşımla gittik. Görüşmeler oldu olumlu geçti ve işe başladım…”

İŞ SAATLERİ OKUL SAATLERİNE GÖRE AYARLANIYOR

“Çalışma şartlarından memnunum. İş ortamım güvenli ve konforlu. Çiçekleri de hep çok sevmişimdir. İnsanın bu güzellikler içinde çalışması büyük şans. 2 üniversite okurken harcamalarım da artmış oldu. Bu iş bana maddi destek sağladı, bunun yanında psikolojik olarak da katkısı oldu. Hayatımda değişiklik oluşturdu, beni daha da sosyalleştirdi.”

BİO’LAR 35 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

İBB Bölgesel İstihdam Ofislerinde, 11 Ocak 2022 tarihli verilere göre toplam 35 bin kişiye istihdam sağlandı. Bu rakamın 12 bin 694’ü ise kadın.

BİO’LARA BAŞVURARAK ÇALIŞMA HAYATINA NASIL ATILABİLİRSİNİZ?

İBB’nin kurduğu Bölgesel İstihdam Ofisleri, işsizlik sorununun çözümüne destek olmak amacıyla, özel sektördeki işverenlerle iş arayanları bir araya getiriyor. İşverenlerin aradığı nitelikteki çalışanı bulmasına, iş arayanların da hedefledikleri işe kavuşmasına aracılık ediyor. BİO’lar, 13 ofis ile İstanbul’un 39 ilçesinde, ofislerin yanı sıra da bio.ibb.istanbul portalı üzerinden online olarak hizmet veriyor.

BİO’lar Avrupa Yakası’nda Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Şişli’de; Anadolu Yakası’nda ise Kartal, Sancaktepe, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar’da yer alıyor.

Tüm ofislere 444 8 333’ü arayarak telefonla da ulaşmak mümkün.

Ofislerin detaylı adresleri için bio.ibb.istanbul adresi ziyaret edilebilir.

Bölgesel İstihdam Ofislerini ziyaret eden kişiler, kariyer danışmanları ile birebir görüşerek özgeçmişlerini, deneyimlerini, tercih ettikleri sektör ve pozisyonları iletiyor. Danışmanlar; kişilerin bilgi/beceri/deneyim ve tercihlerine uygun iş fırsatlarına yönlendirilmeleri konusunda destek oluyor.

Portal üzerinden bireysel aday kaydı oluşturmayı tercih eden kişiler ise üye oldukları andan itibaren tüm açık ilanları görüntüleyip, diledikleri ilanlara başvuru yapabiliyor.

BİO aracılığı ile nitelikli çalışan ihtiyaçlarını karşılamak isteyen firmalar da yine dilerlerse BİO’lar ile temasa geçerek ya da portal üzerinden işveren kayıtlarını oluşturup, kendi ilanlarını paylaşabiliyor.

PROJE NASIL HAYATA GEÇTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 5 Ekim 2021’de Avcılar’da düzenlenen yurt açılışında bir öğrenci, Başkan Ekrem İmamoğlu’na “okulla birlikte sürdürebilecekleri bir iş” hakkında soru sormuş; Başkan İmamoğlu da İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO) ile harekete geçileceğinin sözünü vermişti. Yaşanan bu diyalog sonrası İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, 10 gün sonra, yani 15 Ekim 2021 tarihinde yurtları ziyaret ederek; üniversite öğrencilerine BİO’ların çalışmaları ve yarı zamanlı iş olanakları hakkında bilgilendirmede bulundu ve öğrencilere form dağıttı. Formu dolduran bazı öğrenciler yarı zamanlı iş sahibi oldu.