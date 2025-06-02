‘Önceden planlanmış bir saldırıydı’

Fail Ali hakkında, “Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kadına karşı ve suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmeye teşebbüs” suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.

Eylülde başlayacak davayı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Özge Fındık ve Sevda Demirtaş takip edecek.

Avukat Fındık, “Sanığın cinayeti tasarladığı yönünde kuvvetli deliller bulunduğunu, kamera görüntüleri ve olayın gelişimi dikkate alındığında TCK m. 82 kapsamında ‘tasarlayarak çocuğu öldürme’ suçunun oluştuğunu, bu nedenle cezanın ağırlaştırılmış müebbet hapis şeklinde verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu olayda ceza sorumluluğu açısından failin kast düzeyi belirleyici olacaktır. Failin olay günü evde sadece çocukların olduğunu bilerek hareket etmesi, eldiven takması, kimliğini gizlemeye çalışması, olaydan sonra delil karartma çabaları ve çelişkili ifadeleri göz önüne alındığında, olayın ani gelişen bir eylem değil, önceden planlanmış bir saldırı olduğu değerlendirilmelidir. Sanığın, suçu panik haliyle işlemediğini bizzat ifadesiyle de kabul ettiği görülmektedir. Bu nedenle, ‘tasarlayarak öldürme’ suçu oluşmuştur. Bu doğrultuda iddianamede bu nitelikli halin yer almaması önemli bir eksikliktir” dedi.